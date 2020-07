Cambian al jefe de Policía en una forma sorpresiva

Pharr, Tx.

Sorprenden autoridades de Pharr al cambiar al jefe de Policía, José A. Luengo, a quien desde el pasado jueves asignaron a su antiguo cargo dentro de la dependencia de seguridad pública.

El alcalde de la ciudad, Ambrosio Hernández, dijo que el administrador de la localidad tomó la decisión de ir en una dirección diferente estratégicamente, y Luengo fue degradado a su antiguo rango de teniente y permanece con el departamento.

El asistente del Jefe de Policía, Edward Chavez, servirá como jefe de policía interino mientras la ciudad decide cómo se cubrirá el puesto.Hernández dijo que el tema será discutido durante la reunión de la comisión de la ciudad el lunes.

Cuando se le preguntó por el motivo de la destitución de Luengo, Hernández dijo que actualmente no lo sabe, pero sí dijo que no estaba relacionado con la suspensión de tres días, sin goce de sueldo de la que fue objeto el ahora ex jefe en mayo pasado.

Luengo, quien fue nombrado jefe de policía interino en octubre de 2017, se desempeñó como jefe de policía desde enero de 2019.