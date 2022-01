Cambian a directores en Gobierno de Altamira

Asimismo, como parte de los cambios en el organigrama municipal, se confirmó la renuncia del ahora ex titular de Protección Civil, Irwing Antonio Vargas Hernández, así también de Jorge Luis Bock Espinoza, este último expresando en un oficio dirigido a la primera autoridad municipal lo siguiente: "por medio de la presente le comunico a usted que por convenir a mis intereses particulares, en esta fecha he determinado concluir mi relación de trabajo que me unía a la presente administración municipal, donde me desempeñé como jefe de inspectores adscrito a la Dirección de Protección Civil".

Dentro de la conferencia matutina, el alcalde Martínez Manríquez, otorgó los nombramientos a los nuevos directores.

Entre tanto, Irving Vargas, ahora 3x titular de Protección Civil, enfrenta una denuncia penal de parte de un circo que se habría instalado en el ejido Miradores.

Allí, de acuerdo a la denuncia, el funcionario habría exigido la cantidad de 30 mil pesos de multa por incurrir en ciertas irregularidades, como el incendio parcial en una de las presentaciones.