Cambia sable de plástico por uno real

"Es un deporte que me fascina. Me llamó mucho la atención cuando lo vi y pensé que si me metía, iba a tener mucho apoyo porque mi familia ya conocía el deporte y a los maestros, eso fue principalmente lo que me motivó", recordó Diego.

Lo que más disfruta de su disciplina es la estrategia y la estética. Le gusta mantener la calma y controlar las emociones. Mismas características que también lo acompañan en otros pasatiempos.

El jalisciense no se conforma con ganar combates nacionales, sus pensamientos están en los grandes escenarios a nivel mundial.

"Quiero quedar en el equipo (seleccionado) de México para poder tener una beca y competir internacionalmente. Lo que tengo en mente a corto plazo es ganar la Olimpiada Nacional (ahora Juegos Nacionales)", añadió.

Además del esgrima y el estudio, dedica su tiempo en aficiones como la batería, robótica, programación, ajedrez y videojuegos.

Además, en él ha despertado una pasión cinematográfica que desea convertirla en su oficio.

"Me gusta mucho crear guiones, historias y mundos. Desde pequeño me gustó mucho la cinematografía, recuerdo cuando vi los Óscar por primera vez me empecé a interesar mucho en ese mundo de directores. Realmente me acabó fascinando cómo se crean las películas y los guiones", mencionó.

Algunos de sus referentes son Trevor Henderson, Hideo Kojima, y los mexicanos Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón.

Ya sea en el deporte o en la industria del cine, Diego Salcedo quiere poner su mente a brillar.