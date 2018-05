Cambia su ritmo

Ciudad de México

Sabe que es un género que polariza opiniones, pero Liam Payne está convencido de que el reguetón permite a los cantantes experimentar y crecer en sus carreras.

"Un género de moda siempre llamará la atención y tendrá detractores. A mí me parece una gran oportunidad de ampliar mi experiencia con un lenguaje distinto, y no lo hacemos por fama, simplemente lo hacemos porque queremos crecer como músicos", aseveró el británico.

Por eso, el ex One Direction, quien será una de las figuras estelares de los Premios MTV Miaw, se siente muy satisfecho de haber grabado con J Balvin el sencillo "Familiar".

"Todas mis colaboraciones han sido espontáneas, y con Balvin fue muy casual, no fue nada planeado. Unos amigos que lo conocen me lo presentaron porque yo se los pedí; Balvin tiene increíbles logros, y eso me motivó a experimentar en un estilo que era desconocido para mí.

"Nos conocimos y la vibra fue muy agradable, todo se dio de manera muy natural. El reguetón ha sido una gran explosión de posibilidades para los que nos dedicamos a la música. Además, refleja a un sector cultural de la música latinoamericana, ¡y vamos por todo!", apuntó Payne.

Luego del estreno de "Bedroom Floor" como su primer sencillo, y de "Get Low", con Zedd, como uno de sus más grandes éxitos en el plano solista, Liam Payne continuará con la promoción de "Familiar" en su visita a la Ciudad de México.