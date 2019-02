Cambia reto vida a mujeres. ´The Super Mom Fitness Challenge´

Hacer ejercicio y bajar de peso transforma vidas, las mujeres se sienten más felices .

Condado Webb.- Julia Valadez pesaba 233 libras y en 4 semanas ya perdió 22, mientras su amiga Erika Laurel pesaba 275 y se ha quitado 26 y media de su cuerpo, gracias a la idea de una mujer que por ayudar a otras, hizo un reto que está empezando a cambiar vidas.

"En lo personal yo tuve un problema serio con el peso, perdí 60 libras y sin la ayuda de nadie porque a nadie le interesó ayudarme, cuando bajé de peso decidí que con lo aprendido yo ayudaría a otras mujeres a cambiar sus vidas", dijo Gladys Vargas, creadora del reto "The Super Mom Fitness Challenge".

Bajo este programa, son 12 mujeres las que todos los días, de lunes a viernes, realizan una estricta rutina de ejercicio supervisada por 9 entrenadores que no cobran por su trabajo y donde además reciben dietas para cambiar su forma de comer.

"Lancé el reto por Facebook y comencé a recibir solicitudes de personas interesadas, seleccioné a las 12 tomando en cuenta sus respuestas a mis preguntas, en especial para saber por qué estaban motivadas a bajar de peso", contó Vargas.

Fue determinante escoger a quienes por estar pasadas de peso sufrían de baja autoestima y se sentían solas. "Hacer ejercicio y bajar de peso transforma vidas, las mujeres se sienten más felices, más positivas, con más energía, su autoestima sube y su salud mejora", mencionó.

Cuando algunos de sus amigos entrenadores se enteraron del reto que hizo, de inmediato le dijeron que ellos le ayudaban gratis. De esta manera inició el reto de 8 semanas en el gimnasio Iron Body, donde Santos Ramos, dueño del establecimiento, cedió las instalaciones sin cobrar nada.

Las rutinas de ejercicios y clases de nutrición son supervisadas por los entrenadores Reyna Saldaña, Leti Gaytán, Jocelyn Terrones, Karina Vs, Leticia Ortega, Christian Martínez, Jerry Aguilar, Israel Gaona y Gladys Vargas.

-

HISTORIAS POSITIVAS

Dentro del grupo de 12 mujeres que están en el reto destacan las historias de Julia Valadez y de Erika Laurel.

Ellas trabajan acomodando mercancía en una tienda HEB en el horario nocturno y con el trabajo, los quehaceres de la casa y la atención a sus hijos, poco o nada de energía les quedaba para hacer ejercicio.

"Me enteré del reto por Facebook y pensé que nunca es tarde para comenzar a hacer ejercicio, total qué podía perder, me animé y me escogieron", dijo Valadez.

La madre de 4 hijos entre los 16 y 28 años, hace un espacio para acudir al gimnasio de lunes a viernes de las 18:00 a las 20:00 horas.

"Me he sentido de maravilla, en 4 semanas ya perdí 22 libras, tengo más energía y me siento muy motivada, todo gracias a Gladys con esta maravillosa idea de ayudar a otras mujeres como yo", afirmó Julia.

Erika Laurel también trabaja en HEB y junto con Julia acude al gimnasio de 18:00 a las 20:00 horas súper motivada porque ya perdió 26 libras y media de las 275 que pesaba hace 4 semanas.

"Tengo más energía, me canso menos en el trabajo, me siento más saludable y con menos estrés, estoy muy contenta de estar en este reto", dijo la madre de una niña de 15 años.

Las 2 mujeres dijeron que en un principio, debido a que no estaban impuestas a hacer ejercicio, hasta pensaron en "tirar la toalla" porque se les hacía muy duro.

"Pero Gladys no nos deja caer, nos exige pero al mismo tiempo nos anima mucho y de esta manera seguimos adelante", dijeron.

Tanto Julia como Erika jamás pensaron que serían capaces de soportar una hora de ejercicio intenso y de exigirse tanto pero ahora que saben de lo que son capaces, sólo piensan en seguir adelante por su salud y su auto estima.

También agradecieron al resto de los entrenadores que participan en el reto porque ellos las ayudan mucho también con sus consejos y su supervisión.

"Si nosotras podemos otras mujeres también pueden hacerlo, ojalá y que todas las que estén en la situación de nosotros se decidan a hacer ejercicio, a dedicarse tiempo, a ver por ellas", indicaron.