Cambia juguetes por sonrisas

El cantante Pablo Montero acudió a la Central de Abasto de la Ciudad de México para hacer entrega de algunos juguetes a los niños del lugar, con el objetivo de robarles una sonrisa y hacerlos felices.

Desde muy temprano los niños hijos de varios trabajadores de la Central, se reunieron en la bodega H-90 del sector de Abarrotes y Víveres, esperando que el cantante de música ranchera llegara al lugar.

BIEN RECIBIDO

A su arribo, fue recibido con gran alegría y emoción por parte de todos los asistentes que trataban de acercarse al intérprete, que inmediatamente les empezó a repartir una veintena de juguetes a distintos niños, un acto que los hizo sonreír.

"Venimos a darle alegría a los niños, no pudimos estar aquí el día seis porque estuvimos grabando y escogimos este día, siempre lo hemos hecho ya llevamos cuatro años haciéndolo y son hijos de gente trabajadora que son los que se encargan de distribuir todos los alimentos del país, lo que es la fruta, la verdura, el abarrote, es la distribuidora más grande de toda Latinoamérica y la verdad es de que es enorme, es mucha gente la que colabora y a los hijos de los trabajadores siempre queremos darles ese detalle", dijo Montero a los medios de comunicación.

IMPORTANCIA DEL TRABAJO

El cantante señaló que también tiene pariente es su tierra natal que se dedican a trabajar en una Central de Abastaos, así que conoce lo difícil y la importancia de desempeñar ese tipo de trabajo.

"En mi tierra en Torreón también yo tengo familia que son bodegueros de la Central de Abastos de Torreón y la verdad que es eso lo que queremos, darle alegría, emoción a los niños y que tengan un momento de felicidad, de parte de los locatarios", comentó.

GIRO TOTAL

"He hecho varios cursos con amigos de la infancia que siempre me han apoyado y ahorita estoy en un momento muy especial de mi vida. Espiritual y físicamente estoy muy preparado.

"Con mis hijos me he podido organizar para darles lo que necesitan, tiempo, educación, ejemplo. Eso es lo que estoy viviendo, ellos me están enseñado, me han ayudado mucho a madurar y a cambiar porque están creciendo, ya preguntan otras cosas y necesitan ese ejemplo", compartió en entrevista antes de comenzar la convivencia.

DE PROMOCIÓN

El cantante aprovecho el momento para promocionar su más reciente sencillo "Si vas a amarme", además adelantó que durante este año celebrará su vigésimo aniversario de carrera artística con un concierto el próximo 9 de mayo en el Teatro Metropólitan; acompañado de orquesta sinfónica y los músicos Eduardo Magallanes y Manuel Cazares.

El encuentro fue de apenas 15 minutos, pero bastó para que sus seguidores se acercaran. Montero dio unas palabras de agradecimiento, repartió los regalos y hasta les cantó fragmentos de "Si Vas a Amarme" y "Yo Busco a Una Mujer", canciones de la telenovela Soltero con Hijas, en la que participa.