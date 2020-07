Cambia hábitos larga cuarentena

En la población en general puede afectarse ante el cambio de estas emociones todos en algún momento podemos sentir malestar y enojo. Astrid Zapata Psicóloga clínica y educativa.

Cada día que transcurre se eleva el número de personas que contrajeron Covid-19 provocando que la cuarentena se alargue cada vez más y se vea lejano el momento en que se pueda aplanar la curva de contagios en Reynosa.

Han pasado 128 días de confinamiento social y las personas pueden presentar diversos factores en la conducta tras no contar con la misma movilidad que tenía en años anteriores.

Los tres componentes habituales que se exhiben son los diversos pensamientos, el juego de las emociones y el constante cambio de comportamiento.

Astrid Zapata, psicóloga clínica y educativa, explicó que no solamente estos elementos pueden afectar la salud ya que existen otros como la falta de empleo, que en estos momentos es uno de los principales problemas, que se combina con los constantes cambios de rutina y horario, además de la alimentación que se refleja en el físico.

RECOMENDACIONES

¨Tenemos que comenzarlo a ver desde la óptica que la vida tiene momentos felices, difíciles y críticos, ahorita nos estamos enfocando todos ante un mismo fenómeno y comenzar a ver que esto es una temporada no va ser toda la vida no hay en la actualidad una enfermedad o situación que haya durado toda la vida hasta el momento en la historia de la humanidad no ha existido eso", comentó.

La especialista Zapata aconseja que las personas que están acatando el quedarse dentro de sus hogares realicen una estructura de horarios y desarrollen actividades de aprendizaje para mantener trabajando la mente y crear un mayor número de actividades.

BUSCAR MOTIVACIONES

"Buscar algo que todos los días puedan a comenzar a reírse, encontrar un motivo de reírse diario, porque a veces nada más estamos pensando en lo que no podemos hacer en lo que se nos dificulta, el presente es el único que tenemos ni el pasado ni el futuro hoy es el momento tenemos que aprender a disfrutar de lo que si tenemos y si gozamos de salud tenemos que agradecer", aseveró.

El pasado 17 de marzo la Secretaría de Salud de Tamaulipas decretó que la población guardara confinamientos de sus hogares para evitar la propagación del Coronavirus. Hasta el momento ya son cuatro meses y Reynosa registra una alto número de personas enfermas al estar cerca de los 3 mil y más de 300 defunciones.