Cambia Fox por Netflix

Los Ángeles, California

El productor y guionista Ryan Murphy, cocreador de series como Glee y American Horror Story, dejará 20th Century Fox Television para trabajar con Netflix.

Murphy producirá series y películas en exclusiva para la plataforma digital a partir del próximo 1 de julio, indicó la empresa en un comunicado.

El guionista era el objeto de deseo de varias compañías de la pequeña pantalla, ya que su relación con 20th Century Fox Television termina este verano.

No obstante, fue finalmente Netflix quien obtuvo al productor estrella al ofrecerle un contrato por cinco años por el que podría ganar hasta 300 millones de dólares, de acuerdo con The New York Times.

“Soy un niño homosexual de Indiana que se mudó a Hollywood en 1989 con 55 dólares ahorrados en mi bolsillo, así que el hecho de que mis sueños se hayan hecho realidad de esta manera es emocionante y abrumador para mí”, señaló por su parte Murphy.