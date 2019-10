Cambia de nombre

Ciudad de México.

El musical inspirado en la vida y carrera musical de Michael Jackson que llegará a Broadway en el verano de 2020 tendrá un nuevo nombre, reportó Variety.

La puesta en escena fue titulada como MJ, quedando atrás el nombre anterior: Don´t Stop ´Til You Get Enough, inspirado en la canción del mismo nombre.

Rick Miramontez, vocero de la producción, fue quien confirmó la noticia.