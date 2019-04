Ciudad de México.

Adiós a "". No, no se asusten los fans de la serie decreada por Manolo Caro, la segunda y tercera temporada siguen en pie. Pero nos enteramos que el negocio familiar de la florería, en la trama, al parecer ya no estará y en su lugar será un acuario el que dirigirá la familia De la Mora. Además, ya es más que sabido queno participará. ¡A ver qué pasa!