Cambia de equipo

Bajo el arropo del equipo Trackhouse Entertainment Group, el piloto mexicano Daniel Suárez continuará en la NASCAR Cup Series el próximo año.

Los resultados poco favorables con Gaunt Brothers Racing en la actual temporada, que lo ubican en el lugar 31 con 295 puntos, llevaron al regio a tomar un camino diferente.

"Este año ha sido muy difícil en muchas áreas, no sólo en el tema de la pandemia. Personalmente, con este equipo no hemos podido dar los resultados que ellos esperaban y que yo esperaba, no hemos podido tener los carros que estaban esperando; sin embargo, creemos que el próximo año, con este nuevo proyecto, tengamos mucho futuro.

"(Estoy) muy contento, obviamente, va a requerir mucho trabajo para poder hacer todo lo que se necesita, pero es una oportunidad que tiene mucho potencial para poder iniciar el próximo año competitivos y poder estar en donde queremos, que es estar corriendo", contó el volante de 28 de años de edad en entrevista telefónica con Grupo REFORMA.

Suárez, campeón de la preestelar NASCAR Xfinity Series de 2016, tomará el control del Chevrolet Camaro número 99 a partir de 2021 y, con su experiencia en la pista, buscará las victorias.

"Estamos muy optimistas de que podamos concretar un muy buen grupo de gente para poder empezar con el pie derecho.

"Los objetivos son ganar carreras, sabemos que lo podemos hacer y tenemos que trabajar muy duro, pero definitivamente ganar carreras es la meta para el próximo año", finalizó.