Cambia la comodidad y se va por el altruismo. Héctor Silva conoce la necesidad

Héctor Silva conoce las necesidades y problemas que enfrentan los

Este hombre oriundo de Oaxaca, cuenta que los ocho años dejó su tierra, para buscar una mejor condición de vida.

"Yo desde pequeño sufrí un poco, salí de mi hogar, llegué a Acapulco. Sin padres, familia, amigos, me iba a dormir debajo de un puente, no había comida, había malos amigos, malos consejos, fui utilizado para buscar como sobrevivir y así fue mi vida".





SEGUROS. En Senda de Vida se ofrecen espacios donde las personas pueden descansar.

Hasta que un día cuenta, fue recogido por el Sistema DIF.

"En ese DIF me dieron muy buena educación, aprendí que tenemos que ser honrados para trabajar. Yo tenía buenas calificaciones, me enseñaron muchas cosas y lo más importante, a ser una persona de bien".

Fue entonces dice, cuando conoció a la esposa del Presidente de México, Paloma Cordero de De La Madrid.

"Cada vez que llegaba la señora al DIF, entraban sus escoltas, ellos estaban armados y de ahí me empezaron a gustar las armas, siempre los veía cuidándola, cuidando a todos y eso me gustaba mucho".

Héctor Silva cuenta que tenía 14 años de edad cuando la esposa del presidente le hizo una pregunta que le cambiaría la vida.

"Ella me dio un certficado y constancia de que era un buen niño, me preguntó lo que yo quería ser. Le dije, quiero ser escolta o soldado. Me dijo que era yo muy niño, que si no quería otra cosa y le respondí que no".

Paloma Cordero le entregó entonces una carta de recomendación para que asistiera a prepararse al Ejército Mexicano.

"Fui militar, me enviaron a muchos puntos del país. Una ocasión nos enviaron a la sierra en helicóptero, lo derribaron y mis compañeros murieron. Yo sobreviví y me trasladaron a la Ciudad de México, luego fui escolta, pero era algo que no me llenaba y dejé la milicia".

-

EL LLAMADO

Tras su salida del Ejército, Héctor Silva decidió ir en busca del sueño americano.

"Cuando llegué a Estados Unidos me recogieron unos americanos, tuve la oportunidad de vivir allá. Contaba con un trabajo seguro, con comodidades. Ellos me enseñaron la palabra de Dios y pues como dicen, mi llamado era otra cosa, decidí venir a Reynosa donde vi todas las necesidades que había".

Corría el año 2000, cuando comenzó a edificar la Casa Senda de Vida.

"Conozco esta vida, sé lo que es sufrir, no tener, ser migrante y llegar a Estados Unidos sin nada. He aprendido como ser humano, sé lo que es luchar y por esa razón Dios me dio este gran regalo de ayudar a mucha gente".

Destaca que Senda de Vida es una casa muy próspera, donde a diario, atienden hasta a 50 personas, muchos de ellos de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala.

"Los ayudamos con todas sus necesidades básicas, pero también reciben apoyo de la Cruz Roja en la cuestión médica, del Instituto Tamaulipeco del Migrante, del Gobierno del Estado y de personas que nos donan alimento, ropa y juguetes para los niños".

Esta casa que comenzó con una área de dormitorios, hoy cuenta con recámaras para varones, mujeres y una más para familias.

"Pudimos construir un comedor y su cocina, donde ellos mismos preparan comida para todos, aquí todos compartimos, todos somos familia y hermanos".

Así es la vida, si nosotros se la entregamos a Dios, el se encarga de darnos grandes regalos. No hay nada, ni el oro, ni todo lo que está sentado en esta tierra, que te de la tranquilidad que dá, el ayudar a los demás. Yo no tuve lo que los niños tienen. Si lo sufriste, no quieres que lo pase mucha gente, nunca tuve un regalo, una madre, un padre, pero gracias a Dios, aquí estos hermanos encuentran una familia".