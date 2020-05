Cambia a humor ´sensible´

Hacer comedia en estos tiempos, es complicado, especialmente porque se ha incrementado la sensibilidad en la sociedad.

Así lo considera Javier Carranza "El Costeño", quien dijo que tiene que poner extremo cuidado en cada chiste que cuenta para que, al final de su rutina, nadie se sienta insultado.

"Ahora es difícil, la comedia está sufriendo uno de sus más grandes retos en este momento, tenemos que ser muy cuidadosos porque ya la gente se ofende de todo", afirmó el comediante en entrevista.

Ejemplo de lo cuidadoso que es, resultó su dinámica en el programa DL & Compañía donde cambió su sombrero, su iguana y sus bermudas por tacones, vestido y peluca.

SE TRANSFORMA

Como parte del reto de la semana, Doña Lucha (Mara Escalante) transformó al costeño en artista drag queen, mismo que lo posicionó como el ganador de esa ronda.

"Fueron muchas emociones encontradas cuando me dijeron que a mí me tocaba hacer ese reto, dije: ´está bien, va, me la rifo´.

"Al final, me divertí muchísimo, fue una experiencia increíble y que realmente me hace admirar a quienes practican ese oficio", dijo.

Por otro lado, debido a la emergencia sanitaria por el incremento del Covid-19, Carranza decidió alojarse en su casa de Acapulco.

APLAUDE

PREVENCIÓN

Aplaudió que una de las medidas de prevención haya sido el cierre de playas a nivel nacional.

"Se había entendido mal el mensaje, los turistas y la gente pensaba que eran vacaciones y no es así", dijo.

A unos meses de haber sido blanco de críticas por un chiste sobre el Presidente Andrés Manuel López Obrador, "El Costeño" aseguró que ya dejó de recibir amenazas en redes sociales.