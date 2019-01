Cámaras de videovigilancia no sirven para inhibir robos

Tampico, Tam.- Aunque el 80 por ciento de los planteles educativos de nivel básico cuentan con cámaras de televigilancia, éstas no han dado resultados en la detención de presuntos responsables de delitos.

Lo anterior lo dio a conocer la jefa del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Tampico, Ana Bertha Vázquez Hernández, quien señala que los equipos se instalaron en 41 Escuelas de Tiempo Completo han cumplido con su propósito de inhibir el "bullying", más no así para identificar a delincuentes que obstruyen la visibilidad de los aparatos para perpetrar principalmente actos vandálicos los fines de semana.

"Sí han funcionado en casos de que el niño me golpeó, me aventó, ahí sí no ha habido porque los delincuentes van, tapan las cámaras ya saben dónde se encuentran y sí es difícil... Son maldades que entran a hacer las mismas personas alrededor de las escuelas pudiéramos decir, siempre se manejaba que eran los mismos jóvenes que entraban a hacer sus travesuras".

Señaló que aunque se inician procesos legales mediante demandas penales ante las instancias correspondientes se mantiene el rezago en 10 denuncias del pasado ciclo escolar, y no ha sabido de avance en las investigaciones, al menos en el tiempo en que ella fue encomendada en el CREDE Tampico.

"De lo que yo tengo al frente es el ciclo escolar 2017-2018 y este que no hemos tenido mucho, hasta ahorita no hemos tenido muchos... Han sido dos, ahí la investigación es un proceso, nosotros ponemos una demanda como persona moral. Hasta ahorita no, que nos hayan dicho las directoras, "ya recuperamos o ya encontramos hasta ahorita nada".

Explicó que las escuelas se encuentran vulnerables a los vándalos, principalmente los fines de semana y expresó que para reponer lo que delincuentes sustraen, los padres de familia junto a directores y maestros emprenden actividades.