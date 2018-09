Cámaras captan robo en transporte público en Cdmx

Un minuto bastó para que delincuentes armados asaltaran a los usuarios de una unidad de transporte público del ramal que recorre el Eje-2 Norte y Tlatelolco; el incidente que ocurrió la tarde del sábado, quedó grabado en video así como el rostro de los delincuentes que, ahora, ya son buscados por los agentes de la Procuraduría Capitalina.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo tres sujetos suben a la unidad: el primero es un usuario, pues paga su pasaje y se sienta, el segundo no paga y se va a toda prisa al fondo del camión mientras que el tercero se queda en la puerta y amaga con un arma de fuego al chofer, "no cierres las puertas y no le hagas al vivo", le advierte.

El camión sigue su curso y el segundo delincuente, también con arma de fuego despoja sólo a ciertos usuarios, aparentemente ya elegidos, de sus pertenencias; "cámara, presten todo, miren, miren lo que traigo a mí me vale y mejor entregan todo porque no vale la pena, les doy en su madre", violenta el delincuente a los pasajeros y de inmediato regresa a la puerta delantera para abandonar el camión a toda prisa.

Aunque el camión estaba repleto de pasajeros, la mayoría hombres, nadie intentó impedir el atraco y solo observaron cómo se roban todas sus pertenencias. Por este hecho, la Procuraduría Capitalina ya abrió una carpeta de investigación y busca a los responsables, sin embargo, hasta el momento no han sido localizados.