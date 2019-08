Calvario animal: no hay protección

Por lo menos una vez al día, la Comisión de Protección de Animales ante Cabildo recibe una queja o detecta algún problema relacionado al maltrato, los caballos quienes lideran las listas pertenecen en su mayoría a carretoneros, quienes han sido detenidos hasta por 48 horas de forma preventiva por fallecimiento, abusos físicos o desnutrición del animal.

Al no existir un órgano que pueda avalar las denuncias de este sector, las represalias se limitan a sanciones económicas que aún no se definen en Reynosa.

El regidor Eduardo Flores, titular del área, señaló que tan solo durante el periodo vacacional de verano se reportaron 2 casos, de los cuales 1 derivo en el fallecimiento del equino.

"Lamentablemente este tipo de acontecimientos no se considera grave, solo aplica para multas económicas, en su caso detención preventiva, estas situaciones nos llenan de impotencia porque tenemos que presionar para que se generen investigaciones, hay animales que mueren en el asfalto, que son sometidos a largas jornadas de trabajo, la situación no puede continuar así".

Derivado de estas causas se espera que a partir del próximo 30 de septiembre, cuando arranque el modelo motorizado, prohibiendo así la utilización de caballos para la recolección de basura, e generé un operativo especial para decomisar a todos los caballos que se encuentran en mal estado.

La regla aplicará para aquellos que se nieguen a migrar al modelo y que continúen trabajando en las calles, aunque también se buscará obtener permisos para realizar visitas domiciliarias y revisar al animal, quien no deberá tener desnutrición, marcas de violencia o resguardo en ambientes no saludables.

De encontrar cualquier desperfecto, el animal sería decomisado y llevado a un centro de atención atendido por voluntarios.

"Traemos la propuesta, estamos conscientes de que será polémico porque el carretonero no quiere dejar al animal, ellos se niegan al cambio, pero nosotros no vamos a dar marcha atrás, el caballo que veamos en la calle después de esa fecha lo vamos a decomisar y lo llevaremos a un lugar seguro, igual en sus casas, porque deben hacerse responsables de él, aunque ya no genere ingresos".

Enfatizó en que la Comisión de Protección Animal se coordina con diversos organismos de protección para evitar que continúen registrándose fallecimientos o maltrato de equinos.