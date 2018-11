Calma AMLO a los bancos; descarta cambios en 3 años a instituciones financieras

Cd. de México.- "No vamos nosotros a hacer ninguna modificación al marco legal que tiene que ver con lo económico, financiero, con lo fiscal, en esta primera etapa de Gobierno, en los primeros tres años, ninguna modificación", sostuvo en conferencia de prensa.

"Porque vamos a acreditar que podemos sacar adelante al País, que haya crecimiento económico, paz, tranquilidad, con dos cosas: combatiendo la corrupción y con Gobierno austero. Somos respetuosos de las iniciativas que presenten legisladores, pero nuestra política es de no modificar el marco legal con relación al funcionamiento de bancos y de las financieras".



El Presidente electo recordó que en una reunión con la presidenta de Santander garantizó el respeto a bancos.



"En la campaña aclare que no íbamos a hacer ninguna reforma en la parte del Gobierno en materia fiscal y que no iban a cambiar las reglas de operación de los bancos. Lo acabo de decir a 15 días que me entrevisté con la presidenta de Santander, Ana Botín", agregó.

Frena caída bursátil

Pese a que en las primeras horas se vislumbraba un nuevo descalabro de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/ BMV IPC, su principal indicador, cerró con resultados positivos, gracias a las declaraciones del Presidente electo del País.

El IPC alcanzó en la mañana caídas de hasta 3.11 por ciento, pero finalizó con un alza de 0.17 por ciento, en 44 mil 236.74 unidades, tras las palabras de Andrés Manuel López Obrador de que su Gobierno no modificará el marco legal de bancos e instituciones financieras, al menos en los tres primeros años de su mandato.

En esta ocasión, las palabras de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tuvieron más fuerza que la tendencia descendente de los pisos de remates del mundo.

Después de estas declaraciones, todo el panorama bursátil mexicano se transformó, y de las 35 acciones que integran el IPC, 20 terminaron la jornada con plusvalías y 15 registraron números rojos.



Las acciones del IPC que más ganaron este viernes fueron Banco del Bajío, con un avance de 5.99 por ciento, Bimbo y Grupo Financiero Inbursa, con plusvalías de 5.53 y 5.49 por ciento.

En el extremo opuesto se colocaron Gentera (Banco Compartamos), ASUR y Peñoles, con minusvalías de 4.96, 4.06 y 3.55 por ciento, respectivamente.

El tanque de oxígeno brindado por las palabras de AMLO dejó en segundo plano la expectativa generada ayer por la Reserva Federal de Estados Unidos, en el sentido de que antes de que termine el presente año volverá a subir las tasa de interés, lo que provocó un descenso en los principales indicadores bursátiles de Estados Unidos y del mundo.