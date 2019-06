´Cállese o voy y te mato´

En un par de horas, un video donde aparece una docente del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETis) 131 en Reynosa regañando con palabras altisonantes, gritos y amenazas de muerte a un estudiante, superó las 40 mil reproducciones, el contenido que aparece en redes sociales lleva además un texto donde se lee que son recurrentes estas prácticas en la institución.

El video con una duración de 1 minuto 50 segundos muestra a la docente entregando calificaciones a los jóvenes, mientras platican y se burlan de los reprobados, grita.

"Estas reprobado, ve a sentarte, tienes cero, cállese, cállese o lo repruebo a usted también, entienda", fustiga la profesora.

Los regaños continúan por lo menos durante 20 segundos hasta que pregunta los apellidos de un estudiante y ahí es cuando surgen las amenazas de muerte.

"Cállese, quédese ahí, vuelve a hablar y lo repruebo, no diga ni una palabra más, ni una palabra más o voy y te mato´´.

Sus gritos concluyen con palabras altisonantes.

Posteriormente el alumno le reclama y le pregunta que si con ese vocabulario exige respeto a lo que ella contesta.

"No me importa que no me respete, cállese o lo repruebo".

Hasta el momento ni la institución ni el Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) han emitido postura al respecto.