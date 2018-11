Calles y carreteras mojadas, un riesgo para conductores

Brownsville, Tx.- Ante las condiciones climáticas que prevalecen, las autoridades mantienen vigente el exhorto a los conductores para que respeten los límites de velocidad y prevenir accidentes automovilísticos en las calles y carreteras.

Las condiciones de piso mojado y lluvias constantes elevan la probabilidad de accidentes, ello aunado a la falta de precaución y respeto a los señalamientos viales, afirmó Melissa González, portavoz del Departamento de Policía.

Particularmente existen accidentes pero bajo condiciones de lluvia aumentan las posibilidades de colisiones, al considerar que los conductores manejan a exceso de velocidad o no respetan los señalamientos establecidos.

Por ello solicitan a los conductores evitar correr, y realizar ajustes de su tiempo cuando se desplacen a sus casas o al trabajo para evitar retrasos significativos que puedan representar el conducir en forma exagerada y generar un percance.

"Los conductores tienen conocimiento que deben de respetar los señalamientos y los límites de velocidad, de no hacerlo serán objeto de elevadas sanciones", enfatizó la vocera de Policía.

Mencionó que es importante el uso del cinturón de seguridad para contar con una medida de seguridad al momento de ser parte de un percance que les pueda costar la vida.

No se han registrado accidentes fatales pero siempre se mantiene la invitación para los conductores y que no se conviertan en una persona más en la lista de las estadísticas, deben estar alertas en todo momento y conducir con responsabilidad, no solo cuando existen riesgos.