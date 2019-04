Calles Díaz y Zaragoza, blanco de infracciones

"Se da la vuelta la patrulla a la cuadra y ya están nuevamente estacionados´´. Iliana Magallón, responsable de seguridad pública.

Las calles Porfirio Díaz y Zaragoza en la zona centro son las arterias donde más se cometen infracciones del reglamento vial, ya que se estacionan en ambos lados de la calle pese a las advertencias de los señalamientos de restricción colocados por las autoridades.

Los elementos de tránsito realizan recorridos, por lo que invitan a los automovilistas a retirar las unidades, pero cuando dan la vuelta, otra vez está lleno de unidades motrices en lugares prohibidos.

"Lo que pasa es que es la insistencia, no se estacionen en lugares prohibidos, está muy claramente marcado, donde no nos podemos estacionar, vamos, pasamos por las calles de la plaza, la gente se estaciona en ambos lados de las aceras, mientras pasa la patrulla se les hace el exhorto de retiren sus vehículos, nada más se les avisa, no se les cobre multa, pero se da la vuelta la patrulla y ya están nuevamente estacionados", dijo Iliana Magallón Elizondo, responsable de seguridad publica.

Explicó que más que sancionar, buscan crear conciencia entre los ciudadanos, pero aunque son insistentes, no hacen caso.

"No somos una autoridad de mano dura, no se trata de ser recios, se trata simplemente de poner el orden y la ley, el reglamento", recalcó.

La funcionaria dijo desconocer el costo de la grúa y la multa, ya que esos temas los ve la secretaria de finanzas, pero aseguró que

"Estamos ahí y los mueven delante de nosotros, pero nos damos la vuelta en la esquina y el auto ya está otra vez estacionado", expresó.