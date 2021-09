"Callan" a músicos

"Tenemos un año y medio de que no hemos trabajado, un tiempito sí y después un tiempo no, la verdad es que la situación de los músicos ahorita está muy difícil", dijo el secretario general de la Sección 109 del Sindicato, Marcos Paz Varela , "ahora con este decreto que ya tiene dos meses igual de la suspensión de bailes, la suspensión de eventos masivos y la prohibición de la música en vivo en los restaurantes la verdad es que lo estamos pasando muy difícil".

En esta localidad se cuenta con entre 50 y 55 grupos de distintos tipos y géneros musicales como lo son mariachis, grupero, fara fara, norteño... y son alrededor de 400 trabajadores cuyas familias dependen directamente de esa actividad; Paz Varela aclaró que para sobrevivir algunos de sus agremiados han dedicado parte de sus actividades al comercio, a la construcción o a la venta de antojitos sin dejar definitivamente la música como principal modo de vida.

"La parte más difícil es la prohibición de la música en vivo de los restaurantes, es la parte más desesperante para los compañeros músicos que no tienen más trabajo, y la otra es que los empresarios, los propietarios de los restaurantes ya se dieron cuenta que si no hay música en vivo pues no hay clientela".

Recordó que a lo largo del año pasado algunos agremiados al Sindicato de Músicos recibieron apoyos económicos o alimenticios de parte del Gobierno del Estado, sin embargo, esto resultó insuficiente para las necesidades de las familias que dependen de esta actividad; por otro lado, destacó que en lo que va del año no ha habido más de estos apoyos que les ayuden a pasar por la situación, "estamos esperando que esto mejore, pero también estamos conscientes de la situación por la que estamos pasando en cuanto a la situación de salud, la situación de la pandemia, la situación de que aumentaron los contagios, pero nosotros seguimos esperando a que esto mejore".

Los últimos decretos COVID se han olvidado de los trabajadores de la Música, son pocos los grupos que sobreviven al ser contratados para amenizar reuniones en casas particulares o palapas.