Calla Karla Souza tras acusación de Televisa a Gustavo Loza

Monterrey, México.- Después de que Karla Souza reveló ayer que fue víctima de una violación por parte un director mexicano sin dar a conocer su nombre, su denuncia pública desató una ola de reacciones y ella ha decidido permanecer callada.



La primera en pronunciarse fue Televisa, ayer pasadas las 22:30 horas, al anunciar en un comunicado que decidió romper de manera inmediata toda relación laboral con el director y productor Gustavo Loza a raíz de la revelación de Karla.



Han pasado más de 14 horas desde que Loza fue vinculado con este caso y la actriz que aumentó su popularidad por su cinta ¿Qué Culpa Tiene el Niño? no se ha manifestado ni en redes sociales ni ha respondido llamadas para confirmar o negar esta acusación.



"Ante las denuncias públicas sobre abuso sexual de la actriz Karla Souza, y después de una investigación preliminar, Televisa ha decidido romper de manera inmediata toda relación laboral con Gustavo Loza", fue el mensaje emitido en En Punto.



Esta pronunciación se dio pese a que Karla no señaló directamente al productor, pues en su declaración con Carmen Aristegui dijo que sufrió una violación por parte de un director.



"Televisa no tolerará conductas como la denunciada hoy. Queremos manifestar nuestra solidaridad con Karla Souza y la mejor disposición para que el proceso de investigación legal surta las debidas consecuencias", continuó Televisa en su comunicado.



Después de que la televisora dio a conocer su postura, el productor Gustavo Loza reaccionó rápidamente en su cuenta de Twitter, al filo de las 23:00 horas, para deslindarse de cualquier acusación.



"Me deslindo de toda acusación en mi contra por parte de @NTelevisa_com y de @DeniseMaerker, quienes el día de hoy me han acusado sin fundamento referente al caso de la presunta violación denunciada por @KarlaSouza7, lo cual lamento profundamente y condeno abiertamente", escribió.



Hoy por la mañana, Loza publicó un comunicado en el que habla de la acción de Televisa y de su relación con Souza.



"En primer lugar debo aclarar que Karla no ha hecho ningún señalamiento en mi contra; es decir, no existen imputaciones directas contra mi persona en ninguna de sus expresiones y/o entrevistas.



"Por alguna razón que desconozco y sin haber señalamientos directos, Televisa de manera irresponsable se ha tomado la libertad de juzgar el caso y exponer mi buen nombre y trayectoria profesional con todas las implicaciones que esto conlleva, provocándome un descrédito y daño moral de difícil o imposible reparación", expresó en su texto.



El director de Al Otro Lado afirmó que no debería ser condenado por la compañía, debido a que Souza no lo ha acusado por nombre.



"Lamento profundamente y condeno la situación por la que atraviesa mi querida amiga Karla", agregó. "Entiendo su sentir y le ofrezco mi apoyo incondicional, como a toda mujer que haya sido violentada física y/o psicológicamente. No sobra decir que me une un profundo cariño, respeto y admiración hacia Karla y hacia su familia desde hace muchos años".



Loza pidió a la actriz de Nosotros los Nobles que diga públicamente el nombre de la persona que la agredió y que realice las denuncias correspondientes.