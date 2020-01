Calla AMLO sobre Aguayo; 'pleito es de REFORMA'

NOTICIAS RELACIONADAS Ve Aguayo apoyo de juez a Moreira

"Este es un tema que en efecto viene de tiempo atrás, tiene que ver con denuncias a Moreira, un pleito frontal del periódico REFORMA con Moreira, para tener todos los elementos, denunciándolo de corrupción, incluso el PAN presentó una denuncia en la PGR acusándolo de lavado de dinero y de otros delitos", dijo en conferencia mañanera.

"Sergio Aguayo tiene toda el derecho de expresarse, hay que garantizar la libertad y el tribunal de la CDMX lo condena a pagar el daño (...) ¿Qué opino de esto? Pues es otra autoridad y no me puedo meter en esto, estoy seguro de que pueden existir otras instancias".

Ante el cuestionamiento de que evito dar seguimiento a pruebas contra Moreira, el Mandatario dijo que existe un proceso pero no se puede juzgar por algunos delitos de corrupción. "Si, si existe el proceso, el asunto es que, con esa medida se cancela la posibilidad de que se le juzgue por esos delitos, puede ser que haya otros delitos, pero este es un asunto que viene de tiempo atrás", comentó. "Ahora, echarnos la culpa a nosotros o insinuar que es un asunto de nosotros se me hace bastante bastante exagerado, no tenemos nada que ver". El articulista de Grupo REFORMA Sergio Aguayo fue denunciado por daño moral después de publicar en 2016 un texto en el que cuestionaba la corrupción del ex Gobernador priista de Coahuila, Humberto Moreira. Ayer, Aguayo tuvo que pagar 450 mil pesos como garantía para conjurar la amenaza de embargo.