California: Hombre que dio tortillas en juego niega racismo

"Me doy cuenta que el lanzamiento de tortillas ha sido percibido como racialmente insensible", dijo Serna en un comunicado. "No condono la conducta racialmente insensible, y esa no fue mi intención. Ofrezco disculpas a todos los que fueron lastimados por esto y espero que pueda ser un momento de aprendizaje para que todos nosotros seamos más conscientes".

La junta del Distrito Escolar Unificado de Coronado votó unánimemente esta semana a favor de despedir al entrenador JD Laaperi después del partido del sábado por el campeonato divisional, en el que la secundaria Coronado —conformada en su mayoría por jugadores blancos— derrotó a los visitantes Orange Glen 60-57 en tiempo extra.

Se registró una gresca entre el personal de entrenadores de ambos equipos escolares. Un video compartido ampliamente en las redes sociales muestra que al menos dos jugadores de la secundaria Coronado lanzaron tortillas hacia los jugadores del equipo rival.

El incidente desató un clamor a nivel local de parte de algunos activistas comunitarios y captó la atención a nivel nacional.

Laaperi dijo a través de las redes sociales que un miembro de la comunidad llevó las tortillas al partido, que el incidente fue "inaceptable y de naturaleza racista" y que él no lo condonaba.

El supervisor del Distrito Escolar Unificado de Coronado, Karl Mueller, ofreció una disculpa pública y dijo que el incidente era "repudiable".

"Sin importar la intención de quien lanza, las implicaciones étnicas son inevitables; son innegables", dijo esta semana Lee Pontes, presidente de la junta directiva de la escuela Coronado.

El coach de Orange Glen y dos padres de jugadores del equipo dijeron creer que Laaperi inició el altercado al final del partido. Serna, quien estuvo presente en el encuentro, dijo que el equipo de Orange Glen confrontó al de Coronado, de acuerdo con el diario San Diego Union-Tribune.

Mueller se negó a comentar sobre la decisión de cesar a Laaperi, diciendo que se trata de un asunto de personal.