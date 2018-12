Calificar es una obligación: Higuera

Ciudad de México

Luis Madrigal ha quedado vinculado oficialmente con el Guadalajara por un año, prestado y en el protocolo de bienvenida que le dio el director general, José Luis Higuera, le dejó en claro que la responsabilidad de vestirse de rojiblanco es muy importante, tanto dentro como fuera de la cancha, ya que se mueve mucha gente de acuerdo al resultado que obtenga el equipo.

"Bienvenido al club deportivo Guadalajara, a nombre de toda la familia Vergara, darte la bienvenida. Sé que vienes por un año para hacer las cosas bien, para ayudarnos a calificar, es una obligación, el objetivo es el campeonato, pero calificar es una obligación. En este equipo no hay espacio para no espacio para no calificar, gracias por aceptar el reto".

Por su parte, Mariano Varela enfatizó en las cualidades que le vieron para lograr contratarlo, al tiempo que le reiteró la responsabilidad que tiene en ser el hombre gol del equipo.

"Un placer que estés con nosotros, un delantero con características diferentes, lo que necesitábamos, se analizó, platicó con el cuerpo técnico, directiva y estamos emocionados. Sé que nos vas a ayudar, que vienes con un compromiso importante y eres referente en ese sentido. Bienvenido y ojalá que nos ayudes como lo sabes hacer".