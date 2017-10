Califican de traidor a Daniel Sampayo

Valle Hermoso, Tam.

Autoridades del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llevaron a cabo una reunión con carácter de urgente en las oficinas del partido, para pedir a las autoridades estatales la salida del delegado estatal Daniel Sampayo, así como la invalidez de dos militantes que recientemente tomaron protesta como consejeros estatales.

Fue la tarde del martes cuando en el CDM del PRI se reunieron los presidentes de los sectores y las organizaciones, junto al alcalde Daniel Torres Espinoza y la presidenta del Partido, Graciela Picazo.

Ahí, el titular de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Rogelio Montelongo, dijo que "son chingaderas" del PRI estatal, el dar nombramiento como consejero estatal a Fernando Castrellón por parte de ese organismo, ya que no era ni campesino y nunca había trabajado en esa organización.

Al hacer uso de la palabra Daniel Sampayo fue interrumpido por el alcalde de Valle Hermoso, quien le dijo que era considerado como un traidor hacia el PRI local, pues aseguró que sólo estaba trabajando para el beneficio de una familia en particular.

"Con todo respeto delegado, no somos niños, ni usted es un niño, a usted también lo han tapado y lo quitaron y se quejaba de las injusticias, como hombre dígame qué es esto que están haciendo en lo obscurito", le reclamó Torres Espinoza a Daniel Sampayo.

"No ocupo un delegado que traiciona a Valle Hermoso, por qué no nos avisas y haces tus arreglos, tú vienes a apoyarnos y sacarnos adelante como partido, pero esto que estás haciendo no es correcto, estás dividiendo al partido", expresó Torres Espinoza.

El delegado estatal del PRI, por su parte, dijo que es facultad del presidente del Partido, Sergio Guajardo Maldonado, el dar posición como consejero a quien así le convenga al partido, y explicó que así lo marcan los estatutos.

