Califican de ilegal captura de Camilo

"Fue un levantón, se lo llevaron sin presentar orden de aprehensión y sin decir motivos". Juan González, coordinador del PT.

Representantes del Partido del Trabajo confirman la detención del empresario hotelero de Reynosa, Camilo Martínez, derivada de una supuesta investigación por el arresto de integrantes de grupos criminales hospedados en el hotel denominado Premier, propiedad de Martínez, en el año 2000.

El Coordinador del Partido del Trabajo (PT), Juan González, informó que el pasado viernes, supuestos elementos de la Policía Federal detuvieron al representante hotelero al exterior del hotel, sin presentar una orden de aprensión.

"Fue un levantón, tenemos entendido que no había orden de arresto, sin embargo, lo topan fuera de su hotel, lo detiene ahí, lo bajan del carro y se lo llevan (en avión) a Jalisco", dijo González.

El empresario Camilo Martínez es simpatizante del Partido del Trabajo, mismo que forma parte de la coalición Juntos Haremos Historia encabezada por los partidos Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y el Partido Encuentro Social (PES)

Medios nacionales citaron erróneamente a Camilo Martínez como aspirante a la alcaldía de Reynosa y principal organizador de la visita del candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, información que fue aclarada por los integrantes de la coalición.

González confirmó que Camilo Martínez tenía la intención de participar en la contienda más no formalizó el registro, además, aseveró cuenta con el respaldo de los simpatizantes de MORENA, Partido Encuentro Social (PES) y PT los que en los próximos días realizarán acciones por la supuesta detención arbitraria.

"No sé quienes desconozcan a Camilo, lo que sí sé es que hay grupos de MORENA, del PES y del PT que van a realizar, incluso a nivel nacional, acciones para exigir se investigue este hecho", expresó González.

De acuerdo con versiones extraoficiales, este viernes el empresario hotelero presentará ante las autoridades las pruebas correspondientes en el estado de Jalisco.

No participó en la visita de AMLO: JR

>El candidato oficial a la alcaldía de Reynosa por la coalición Juntos Haremos Historia, José Ramón Gómez Leal, desconoció al simpatizante del Partido del Trabajo, Camilo Martínez y aceptó que tuvo conocimiento del caso pero que no indagó sobre el tema.

>"Para mí no genera interés, para mi persona ni para MORENA (...) sí hay una coalición entre partidos, pero no sé cual sea el papel que tenga en el PT, lo que te puedo aclarar es que no participó en la visita de Andrés Manuel López Obrador", respondió Gómez Leal.