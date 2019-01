Califican de ilegal detención de Rudy. Niega mujer haber sido agredida

Yo le dije que no había necesidad de que lo arrestaran, que sólo quería irme de ahí...que no había sucedido nada grave para que lo arrestaran Declaración de la mujer

Edinburg, Tx.- De ilegal e injustificada calificó su detención el jefe dede la ciudad de Hidalgo, Rudy Espinoza a través de sus abogados, quien fue acusado de supuesta violencia doméstica, y aprehendido por el departamento del sheriff del condado, luego de un reporte de hechos que al parecer no coinciden con las declaraciones de la supuesta afectada, quien asegura que no fue agredida físicamente y especificó que no quería levantarde ningún tipo en contra de su pareja sentimental.

La tarde de ayer jueves, el jefe Espinoza y sus abogados, Uriel Alex Guajardo y Roberto García, dieron una conferencia de prensa para dar a conocer su postura de rechazo a un supuesto reporte de hechos, aparentemente escrito por un oficial del departamento del sheriff del Condado Hidalgo, basado en lo que, a decir de dicho agente, le dijo la que él calificó como víctima, en el lugar de los hechos.

Los abogados de Espinoza dijeron que el propósito de la conferencia de prensa era "dejar constancia que los supuestos hechos, sin fundamento, que habían sido publicados por los medios de comunicación, y compartidos ampliamente vía medios sociales, están basados en un engañoso e inexacto reporte de hechos".

Se dijo que no se tiene claro como fue que esa información fue hecha pública y diseminada ampliamente, lo que ha causado un daño irreparable a la reputación, personal y profesional, del jefe Espinoza, perjudicándolo grandemente ante los ojos de la opinión pública.

Al parecer la pareja sentimental de Espinoza nunca estuvo de acuerdo con lo que se escribió en el reporte de hechos y se negó a firmarlo por las imprecisiones que contenía, e intentó destruirlo, pero un oficial del departamento del sheriff le habría dicho que si lo hacía corría el riesgo de ser detenida.

Por esta razón la pareja de Espinoza optó por una declaración jurada, ante un notario público del estado de Texas, número de identificación 128365909, en la que narra como fue que realmente ocurrieron lo hechos, haciendo una notar una discusión menor de pareja, y dejando en claro que en ningún momento Espinoza le pegó o la apretó de una manera que le haya causado dolor, y mucho menos que le pusiera las manos alrededor de su cuello.

La mujer dijo sentirse enojada y humillada porque Espinoza le pidió que se retirara de su casa y llamó al 911 para pedir a un oficial que le ayudara a sacar sus cosas del domicilio de su novio, pero que momentos después vio como esposaban a su pareja.

"Yo le dije que no había necesidad de que lo arrestaran, que solo quería irme de ahí...que no había sucedido nada grave para que lo arrestaran", declaró la mujer, quien dijo que ya ha pedido asistencia de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado Hidalgo, "para retirar los falsos cargos en contra de Espinoza", destacándose que se ha programado una cita para tal efecto, que se llevará a cabo el lunes próximo.

-

Rechazan parte oficial del agente

>El jefe de Policía y sus abogados, Uriel Alex Guajardo y Roberto García, dieron a conocer su postura de rechazo a un supuesto reporte de hechos.

>Este fue escrito por un oficial del departamento del sheriff del condado Hidalgo, basado en lo que, a decir de dicho agente, le dijo la que él calificó como víctima, en el lugar de los hechos.

>Dejan constancia que los supuestos hechos, sin fundamento están basados en un engañoso e inexacto reporte.

>Se dijo que no se tiene claro como fue que esa información fue hecha pública y diseminada ampliamente.

>Al parecer la pareja sentimental nunca estuvo de acuerdo con lo que se escribió en el reporte de hechos y se negó a firmarlo por las imprecisiones que contenía.

>Intentó destruirlo, pero un oficial del departamento del sheriff le habría dicho que si lo hacía corría el riesgo de ser detenida.