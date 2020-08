Calificado de agresivo y manipulador

Ahora, la modelo paraguaya Gabriela Bo ratificó que Cristian Castro es "agresivo y manipulador", por lo que sí cree la versión de Yolanda Andrade de que el cantante golpeó a su madre Verónica Castro.

El programa argentino "El Run Run del Espectáculo" compartió una carta que Gabriela Bo le envió a los presentadores luego de que le preguntaron qué opinaba sobre las declaraciones que Yolanda Andrade había hecho en ese mismo show sobre que Cristian golpeó a Verónica.

En el escrito, la ex esposa de Cristian mencionó que no ha querido dar entrevistas sobre el asunto porque en un principio se le juzgó "por contar que Cristian me pegó". Y agregó que "lo único que te puedo decir es que lo que hay detrás de esta historia es fuerte y un vínculo familiar muy enfermo".

Los presentadores continuaron leyendo la carta de Gabriela, quien apuntó: "Le creo a Yolanda, yo lo viví en carne propia. Me golpeó. Lo cuento y hasta yo me doy lástima".