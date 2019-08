Califica Anthony como corrupto a Trump

San Juan, Puerto Rico.- El cantante puertorriqueño Marc Anthony llamó este miércoles como incapaz y corrupto al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de que éste llamara a Puerto Rico uno de los lugares más corruptos de la Tierra.

"Guau, señor lo que sea que seas. Todos acabamos de leer tu tuit DEMENTE sobre mi amado Puerto Rico. Viniendo de un individuo horrible como USTED, tiene perfecto sentido. Lleno de corrupción e incapaz de administrar una CASA con todo el personal", expresó el artista en su cuenta de Twitter.

Wow Mr. whatever you are. We all just read your DEMENTED tweet about my beloved Puerto Rico. Coming from a gruesome individual like YOU it makes perfect sense. Filled with corruption and incapable of managing a fully staffed HOUSE.