Calientan series de exhibición en Reynosa

La primera serie amistosa está programada los días 1, 2 y 3 de abril, rival por confirmar pero hasta el momento los organizadores han sostenido acercamiento con los Leones de Yucatán.

El siguiente fin de semana, que se comprende del 8 al 10 del presente mes, los Sultanes se enfrentan con los Tecolotes de los Dos Laredos, mientras previo al inicio de la campaña de la pelota de verano los días 15, 16 y 17 de abril arribaran los Bravos de León.

"La gente está contenta cada vez que vienen equipos de Liga Mexicana porque ven beisbol de primer nivel y por eso me enfoque en traer tres series seguidas que contaremos con estos equipos profesionales", comentó Chávez, el cual ha recibido el apoyo del equipo de mantenimiento de los Sultanes para que el diamante del López Mateos este en óptimas condiciones.

Ante la actual situación legal que presenta el Estadio Adolfo López Mateos, que derivo el año pasado en una serie de altercados con personal de la anterior administración por intentar cancelar los partidos amistosos que se efectuaron, Chávez mencionó que actualmente el Ayuntamiento de Reynosa no se ha acercado a dialogar.

"Con la actual administración no hemos tenido ningún tipo de acercamiento tampoco no nos ha molestado, no nos ha tratado de perjudicar de algún modo, sino al contrario aquí juega el director del deporte del municipio en la liga dominical aparte tiene el equipo de la academia, no hemos tenido ese tipo de detalles", expresó.