Calientan ´runners´

La atleta reynosense Sofía García llevó a cabo una interesante clínica de "Calentamiento para Corredores" con el objetivo de prevenir lesiones. La medallista nacional de atletismo también se ha preparado académicamente y ahora comparte sus conocimientos con la comunidad "runner".

"Decidí hacer este evento ya con menos teoría y más práctica, soy licenciada en fisioterapia y es muy importantes decirles cómo evitar lesiones, a mi también me gusta correr y por lesiones que sufrí antes por no hacer las cosas bien, pues me preparé mucho en esos temas y ahora quiero compartir eso con los corredores, ojalá que lo apliquen", comentó