Calientan ambiente

Los Ángeles, California

Apenas empezó el año y el ambiente festivo de las ceremonias de premiación se dejó sentir gracias a la edición 29 de la gala organizada por el Festival de Cine de Palm Springs.

Gary Oldman, quien se ha ganado numerosos elogios por su papel de Winston Churchill en Las Horas Más Oscuras, y Gal Gadot, la súper popular Mujer Maravilla, estuvieron entre las celebridades y cientos de fans que se reunieron anoche en el evento, que marcó el inicio de la temporada de reconocimientos en Hollywood.

SUENAN PARA EL ÓSCAR

Estrellas que ya suenan para el Óscar, como Willem Dafoe, Timothée Chalamet, Jessica Chastain y Saoirse Ronan, fueron honradas en el Centro de Convenciones de Palm Springs.

La alfombra roja estuvo tapizada de famosos como la mexicana Salma Hayek, quien deslumbró a los reporteros con un atuendo color verde.

VESTIRÁN DE NEGRO

Gal Gadot, Saoirse Ronan, Mary J. Blige y Allison Janney se vestirán de negro el domingo en los Globos de Oro como parte de una protesta contra el acoso sexual en la que participarán otras actrices.

Las cuatro también expresaron su apoyo a la iniciativa Time’s Up, que busca brindar ayuda a las mujeres que presentan denuncias por acoso o abuso.

“Yo soy una de esas mujeres y no quiero entrar en detalles, pero soy, y apoyo a esas mujeres, las celebro”, dijo Blige en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs.

Blige, quien está nominada a un Globo por su papel de reparto en “Mudbound”, dijo que la campaña Time’s Up y la protesta de vestir de negro son importantes porque “hay muchas mujeres que no tienen la oportunidad de hablar en otras industrias que no son la cinematográfica o la musical. Es importante para nosotras que nos levantemos por ellas para que puedan tener la oportunidad de hablar”.

Janney no está segura de qué vestido usará, pero está segura de que será negro.

“Creo que será muy poderoso”, dijo. “Será un vestido en negro y estaré orgullosa de estar de pie ahí con las otras actrices”.

Janney, actriz de reparto nominada por “I, Tonya”, también dará su apoyo a Time’s Up junto con Reese Witherspoon, Shonda Rhimes, Jennifer Aniston y cientos de mujeres más en Hollywood que crearon la coalición.

POSA. Salma Hayek posó para los fotógrafos.

Protestarán el domingo

Gal Gadot, Saoirse Ronan, Mary J. Blige y Allison Janney se vestirán de negro el domingo en los Globos de Oro como parte de una protesta contra el acoso sexual en la que participarán otras actrices.

Las cuatro también expresaron su apoyo a la iniciativa Time’s Up, que busca brindar ayuda a las mujeres que presentan denuncias por acoso o abuso.