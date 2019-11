Calienta que digan que se miente: AMLO

Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que la cualidad más importante para él es la honestidad, asegurando que "calienta" que digan que miente tras el informe del operativo fallido en Culiacán.

"Imagínense lo que calienta cuando a alguien le dicen que está mintiendo, ¿saben qué es lo que estimo más importante en mi vida?, la honestidad", indicó.

El mandatario recordó que durante su vida como político ha recibido varios ataques, dos que lo marcaron de mayor manera, uno de ellos el videoescándalo de René Bejarano en el que, aseguró, participaron Diego Fernández de Cevallos y Carlos Salinas.

"Pensaban que ya de esa no me levantaba, uno de ellos agarró una servilleta en un restaurante de lujo y la hizo así, una bolita y la tiró, dijo: así va a quedar, no me llamó por mi nombre sino como me decían antes", dijo.

"Luego vino también lo del desafuero, también fuertísimo, todo el apartado del Estado armado para desaforarme, se pusieron de acuerdo los del PRI, los del PAN, personajes famosos de la política que todavía están por ahí y tuvieron que dar marcha atrás, de esos dos golpes fuertes que recibí el que más me dolió fue el primero".