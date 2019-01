Ciudad de México.- Julia Rose, conductora del programa Are You The One? de MTV, protagoniza un polémico comercial del canal Eats para el Super Bowl.

La presentadora utiliza un jersey del running back de los Carneros de Los Ángeles, Todd Gurley, y juega con distintos alimentos como helado, jarabe de chocolate y harina. Rose se cubre el busto con helado y se vierte harina sobre el cuerpo.