Calienta el brazo Dallas Alexis

Credito Fuente Origen

Con la incertidumbre de no saber si habrá o no temporada en la Liga Mexicana de Beisbol, el pitcher reynosense, Dallas Alexis Martínez, calienta el brazo desde casa ya sea para tirar en el verano o en el invierno. El pelotero surgido de la Liga Niños Héroes tiene contrato con los Sultanes de Monterrey y ansía como nunca subirse a la loma.

"Seguimos en la organización, nos mantenemos entrenando, el entrenador nos manda videos de lo que tenemos que hacer en casa, te mantienes practicando pero obvio no al mismo ritmo, hasta ahorita sabemos que a principios de julio según podría empezar la temporada pero no queda más que esperar a que las autoridades lo den por un hecho", expresó el beisbolista, quien se mantiene cerca de su familia, en Matamoros y Reynosa. Acostumbrado a un ritmo de vida bastante agitado, con viajes, entrenamientos, concentraciones, el encierro ha sido uno de sus rivales más difíciles.

"Es algo muy diferente, ha sido un cambio drástico porque estas acostumbrado a andar de aquí para allá, y de repente tienes que estar encerrado en casa, me he sentido de repente desesperado, traigo un guante y una pelota golpeando las paredes, soy una persona muy activa que a diario entrena pero bueno hay que acostumbrarse a esto, es por nuestro bien", indicó.

Para la mayoría, estar en casa es disfrutar a la familia pero para Alexis esta situación llegó en un mal momento pues justo durante la pandemia ha perdido a su papá.

"Desgraciadamente acaba de fallecer mi padre de un infarto y ahora trato de estar la mayor parte con mi familia, con mi esposa, ahora que voy a ser papá, visitando a mi mamá, hay que aprovechar estos momentos", dijo.

Sin duda ha sido uno de los golpes más duros que ha recibido, pero el beisbolista sabe que la vida tiene que continuar y por eso también bromea con el tema de ser o no ser un "mandilón".

"Ayudo a estorbar me dice mi esposa, anda barriendo y estoy parado, me voy a un cuarto y ella tiende la cama, no se me da mucho (ayudar en el hogar)", relató entre risas.

Las buenas noticias para el serpentinero reynosense es que las lesiones lo han dejado en paz así que físicamente trata de ponerse a tono.

"Todo bien, soltando el brazo, la idea es mantenerte en un 70 por ciento, listo para dar lo mejor de mi y pelear por el campeonato si es que hay temporada, si no, pues tenemos que prepararnos para la Liga de Invierno", explicó.

En la Liga del Pacifico confirmó que se mantiene con los Yaquis de Ciudad Obregón, con quienes tuvo una buena temporada en el 2019.

"Ellos se mantienen en contacto conmigo, hasta ahorita no hay cambios, sigo perteneciendo al mismo equipo, cuando llegue la liga de invierno reportaremos con los Yaquis".

El año pasado se quedó muy cerca del título en ambas ligas así que no hace falta preguntarle sobre sus objetivos en este 2020.

"Me quedé con la espinita de no poder al último ayudar a los Sultanes al final en playoffs, desgraciadamente una lesión me suspendió 15 días y no pude regresar a tiempo, en invierno también nos quedamos en semifinales, ahora a tratar de pelear el campeonato, a dar lo mejor de mi cada que me metan a lanzar ya sea como abridor o relevista, establecerme como abridor", finalizó.