Calienta ánimos sucesión sindical

Cd. Victoria, Tam.

Trabajadores de la Sección X del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) denunciaron a la actual dirigencia, a cargo de la diputada local Beda Leticia Gerardo Hernández, de ejercer presiones en contra de los sindicalizados agrupados en las planillas Azul y Naranja con la finalidad de beneficiar al candidato de la planilla Roja, Pedro Luis Ramírez Perales.

"El sindicato actual está haciéndonos la vida de cuadritos aquí (en las oficinas del SNTSS), llegamos al registro y nos apagaron el aire, nos apagaron el agua y hay mucha gente la que entra", acusó la enfermera del Hospital General del IMSS en Nuevo Laredo, Guillermina Sánchez.

"Está demasiado caliente ahí y eso no se vale, ¿por qué nos hacen eso si también pagamos sindicato y de ahí se paga todo?", cuestionó.

Los registros se llevaron a cabo este sábado en esta capital a donde acudieron representantes de las tres planillas registradas; además de Pedro Luis Ramírez por la planilla Roja y Arturo Gómez Hernández por la Azul, compite Milton Sosa Almazán por la planilla Naranja para la Secretaría General de la Sección X del SNTSS en Tamaulipas.

La enfermera afiliada a la planilla Azul acusó a la actual secretaria general de presionar a los simpatizantes de otras planillas para que acudan a los eventos proselitistas de su esposo, Pedro Luis Ramírez, como el del 3 de agosto cuando este registró su candidatura en esta capital.

"Muchos compañeros vinieron por amenazas que no les van a dar matrícula, hay un compañero que está en la planilla Azul que le dijeron que habían metido un familiar de él y que si no se registraba con ellos o andaba en los recorridos con ellos, no le iban a dar la matrícula".

Asimismo dijo que en la actual dirigencia ha continuado la venta de plazas, y se ha sancionado y rescindido a los disidentes.

"Todo porque no estamos de acuerdo con sus ideales y eso no está bien porque el sindicato somos todos", reiteró.

Este sábado fue el registro de los delegados que participarán los días 4 y 5 de septiembre en la elección de la próxima dirigencia seccional.

"La verdad todos estamos inconformes por toda esta represión en contra de los sindicalizados de aquí de Tamaulipas", puntualizó la enfermera neolaredense.