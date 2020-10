Calderón relaciona dicho de AMLO con contagios de Covid en su gabinete

El expresidente Felipe Calderón subió un video a redes sociales en el cual se retoma una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador hace tiempo en la cual comenta que "no robar y no traicionar, eso ayuda mucho para que no te dé el coronavirus".

Posterior a esta declaración, el video tuiteado por el exmandatario enlista a los funcionarios del gabinete presidencial y miembros del partido Morena que han resultado positivos a Covid.

La lista abre con Mario Delgado. que salió ganador en la encuesta para dirigir Morena; seguido de Yeidckol Polevnsky, Antonio Attolini, Gibrán Ramírez, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, Zoé Robledo, titular del IMSS, así como el almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de Marina.

A los cuáles le siguen: Rocío Nahle de la secretaría de Energía, Jorge Arganis, titular de la SCT, Ricardo Sheffield y Arturo Herrera, secretario de Hacienda.

El expresidente Felipe Calderón es muy activo en redes sociales y en ocasiones señala los que considera errores y desatinos del presidente Andrés Manuel López Obrador.