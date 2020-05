Calculan hay 150 mil marinos en altamar

Por la pandemia del Covid-19, 150 mil marinos están atrapados en embarcaciones que siguen en mar, ya que como medida se prohibió que desembarquen a puertos, incluidos los de México.

A nivel mundial hay cerca de 1.2 millones de marinos a bordo de 65 mil barcos en el mar, pero en los últimos dos meses se detuvo el cambio de tripulaciones como medida sanitaria, por lo que se estima que han quedado atrapados 150 mil y requieren ser cambiados, reveló la Cámara Naviera Internacional (ICS, por sus siglas en inglés) en un informe sobre el impacto de la pandemia.

"Esto significa que la tripulación no ha sido capaz de desembarcar o embarcar barcos en el puerto y los términos han tenido que ser ampliados, pero esto no es sostenible", alertó la organización, que no ofreció cifras por país.

Expuso que ha estimado que antes del 15 de este mes, esos marinos mercantes deberán ser relevados o se caerá en un incumplimiento internacional de sus derechos laborales.

Aseveró que la situación actual pone en peligro la seguridad y el bienestar mental de la gente de mar.

Alex Casarrubias, director general de la Administración Portuaria Integral (API) Acapulco, comentó que actualmente en este puerto los tripulantes no pueden bajar de los barcos y evidentemente tampoco pueden salir del recinto portuario.

"A las tripulaciones se les invita a no bajar en beneficio de ellos y de la población", declararon también autoridades de Tuxpan Port Terminal, subsidiaria de SSA México a cargo de la operación del puerto de Tuxpan.