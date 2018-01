Calculan en 80 mil a perros sin dueño

Matamoros, Tam.- Aunque no se tiene una estadística confiable, la Asociación Defensora de los Derechos de los Animales considera que en Matamoros hay unos 80 mil perros que deambulan en las calles ante el abandono de sus dueños, por lo que apela a la concientización para que no sean maltratados y se busque una solución y que no sigan siendo un problema de riesgo para la población.

El presidente de este organismo, Ernesto Treviño Manríquez, asegura que las condiciones en que estos animalitos viven son tristes, "porque están expuestos a que sean atropellados, por lo general están desnutridos y llenos de pulgas y garrapatas y desafortunadamente nadie, excepto algunas asociaciones civiles, se preocupan por ellos, mientras el problema crece día a día".

Menciona también que por el estado en que se encuentran, pueden ser considerados como un riesgo para la gente, que en cualquier momento, debido a que siempre andan hambrientos y objeto de maltrato, puede ser atacada.

Por si fuera poco, sufren por las pulgas y garrapatas que les provoca sarna que puede llegar a convertirse en un problema serio de salud.

Algo que también criticó, es el hecho de que cuando son recogidos y trasladados a la perrera del Centro Antirrábico, "estos perros callejeros sufren de maltratos y por lo general son sacrificados de manera cruel, ya que no cuentan con los medios necesarios para ponerlos a dormir sin dolor".

Es por eso que pide a la población a que se conscientice y no los desatiendan, buscando las formas de ayudarlos a que tengan una mejor calidad de vida.

"Necesitamos que la gente nos ayude, que aquellas familias que tengan mascotas procuren brindarles los cuidados que merecen, que no los abandonen en las calles, que los esterilicen y si no pueden cuidarlos, entonces que los den en adopción a familias que sí los quieran", agregó Treviño Manríquez.