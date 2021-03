Calcinan a un familiar de diputado independiente

El fiscal general del Estado, Uriel Carmona Gándara, confirmó que hay una línea de investigación sólida sobre los hechos registrados en el poblado de Tres Marías, Huitzilac, donde fue atacado un familiar del diputado independiente José Casas González. Durante la comparecencia del fiscal con motivo del sexto informe semestral de gestión, el diputado aprovechó para denunciar que "en Morelos nos están matando", al referir que durante la madrugada su primo fue víctima de un secuestro exprés y luego le prendieron fuego por lo que murió.

"Ayer en la comparecencia el comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, se atrevió a decir que en Morelos no hay tráfico de armas y yo de manera irónica le dije que con esas armas oxidadas, incluso con resorteras están matando a los morelenses y hoy a las 3 de la mañana le prendieron fuego a un familiar mío", expresó desde la tribuna. Antes de llegar, abundó, recibió una llamada telefónica en la cual le informaron que su primo Julio, quien es de familia de comerciantes, fue víctima de un secuestro exprés y le prendieron fuego junto con su acompañante, quien logró sobrevivir, por lo que dijo "esto no viene en este informe, no viene en lo que dijo Guarneros ayer, pero es lo que he estado denunciando Morelos tiene miedo, en Morelos nos están matando".