Caixinha no se siente frustrado por los resultados

CIUDAD DE MÉXICO.- El portugués Pedro Caixinha describió que "no me siento frustrado, ni impotente", luego de que tiene a Cruz Azul casi eliminado de la Copa MX y fuera de zona de clasificación a la Liguilla en el Clausura 2018.

"Creo que son palabras demasiado fuertes para describir el estado de las cosas. Tengo la voluntad de buscar soluciones", aseguró el técnico cementero.

Caixinha manifestó que se sintió más presionado en Santos, su ex equipo y próximo rival, que en el club celeste.

"Desde que entré a este equipo, no he sentido la misma presión, eso no me afecta. Estamos trabajando", refutó el luso.

Cruz Azul tiene ocho puntos en lo que va de la temporada y ocupa el lugar 15 de la tabla de posiciones.

El próximo rival de La Máquina es el sublíder Santos, que suma 14 unidades.