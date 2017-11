CAIXINHA LES LLENA EL OJO. Acepta De la Torre interés en Pedro

"Hace un año había tres candi-datos y uno de ellos era Caixinha. Ahora puede haber más pero no quiero aventurarme a decir el número”. Eduardo de la Torre, director deportivo Cruz Azul

Ciudad de México

Eduardo de la Torre, director deportivo Cruz Azul, aceptó que Pedro Caixinha es una posibilidad para tomar la dirección técnica tras la salida de Paco Jémez.

“Sí es una opción, efectivamente”, dijo el directivo en conferencia. “Hace un año había tres candidatos y uno de ellos era Caixinha. Ahora puede haber más pero no quiero aventurarme a decir el número”.

El “Yayo” comentó que no hay un plazo máximo para definir al estratega, pero entre más pronto mejor dado que así se podrá planear las altas y bajas así como los refuerzos, puntos para los que quieren tomar la opinión del técnico.

El mismo De la Torre todavía no firma una renovación de contrato, pero para él no es impedimento de trabajar como lo ha hecho hasta el momento.

“Para mí es lo de menos una firma. Yo estoy trabajando. El presidente (Guillermo Álvarez) cuando hemos tenido las charlas para esta temporada han sido en esos términos”, expuso.

“Yo estoy en el cargo salvo cuando tuve mi problema de salud pero estoy completo. No tengo ningún problema. Sé que ha habido rumores, no sé de dónde hayan salido, no sé qué interés hay. Supongo los hay. Estoy tranquilo y contento en Cruz Azul”.

Sobre la salida de Jémez, el director deportivo afirmó que el estratega nunca presentó un proyecto nuevo y por ende no se renovó contrato.

“Aclaro que no hubo una propuesta. En la charla que tuvimos nos manifestó de inmediato su situación, sobre todo la parte personal. Los motivos que lo hacían tomar la decisión y atender cuestiones familiares”, reveló.