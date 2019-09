Caifanes, una banda de chavillos des... que les funcionó

Ciudad de México.- "Nosotros éramos una banda de chavillos desmadrozos que hicimos una banda de rock y nos funcionó", dijo Diego Herrera tecladista de Caifanes al recordar sus inicios y ahora después de tres décadas celebran el "sold out", en todos los recintos en los que se presentan.

"Nos funcionó y pudimos tocar por todos lados, cosa que para un músico no puede haber nada mejor, el ser escuchado, esa era en aquella época, ahora somos personajes con hijos, con mucha más edad, somos mucho más consientes, creo que hemos crecido como músicos ahora la vida es diferente, cuando tienes hijos aprovechas más la vida y te preocupan otras cosas, nos dedicamos más a nuestra familia, cuando estamos en la banda somos uno, pero en casa cada quien hace sus cosas", dijo Herrera en entrevista con EL UNIVERSAL.

¿Caifanes sería igual de exitoso si no se hubieran separado?, eso también se lo han preguntado a veces el músico, pero el hubiera no existe, así que tal vez sólo imagina que si no lo hubieran hecho sería otra historia.

"Tal vez estaríamos en otro lugar, porque en el tiempo que estuvimos separados, crecimos cada quien por su lado y lo que hace tan particular del sonido y lo que sucede en esta banda, es la participación de cada uno de nosotros y no sería lo mismo si no estuviéramos los que estamos, hay una parte de cada quien que tiene un impulso creativo, un sonido que entre los cuatro lo forman todo", comentó.

"No sé, si hubiéramos seguido juntos, tendríamos muchos discos más, hubiéramos caminado para otro lado, es algo que no podría saber yo definitivamente qué hubiera pasado, probablemente si en el lapso del tiempo que no tocábamos juntos, se empezó a crear un mito, algo, pero bueno esto no se agota, seguimos tocando y sigue mucha gente que nos ve y comparte con nosotros esta energía maravillosa que es la música" abundó.

Después de 15 años de no tocar juntos, Saúl Hernández, Alfonso André, Sabo Romo y Diego Herrera, también en ese reencuentro estuvo Alejandro Marcovich, se reunieron con la idea de sólo hacer un par de conciertos, pero nunca se imaginaron que su aventura duraría ya casi una década.

"Dijimos, 'vamos a hacer un Vive Latino, algo en Estados Unidos y a ver cómo nos va' y bueno ya llevamos ocho años sin parar, y se han abierto otras puertas no nada más de tocar si no el grabar como este tema 'Heridos' y estamos buscando versiones ahora para estos conciertos del Auditorio, estamos buscando ahí en el baúl de los recuerdos diferentes cosas que hicimos hace tiempo, buscando versiones nuevos, actualizadas, tenemos una pila ahí bien puesta para lo que viene", indicó.

Una de las metas a su regreso fue recuperar la confianza de sus seguidores y sin ilusionarse, sólo querían probar hasta dónde podrían llegar y ahora no sólo se presentan en vivo, ya se han metido al estudio para crear nuevos temas musicales.

Con un nuevo sencillo llamado, "Heridos", la banda de éxitos como "Afuera"; "La negra Tomasa", "La célula que explota", entre otros se presentarán en el Auditorio Nacional el 13 y 14 de septiembre, "es la energía de la gente, es más el espectáculo es de la gente misma, nosotros sólo somos un pretexto, pero disfrutamos por supuesto el estar ahí, disfrutamos la combinación de energía y nosotros".