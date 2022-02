Caifanes estrena "Sólo eres tú" y vislumbra nueva discografía

"Sólo eres tú" salió a la luz en plataformas digitales luego de que hace tres años presentaron "Heridos" (2019), esta última canción significándoles el retorno de un silencio de 25 años sin componer. En entrevista vía Zoom para la agencia Apro de Proceso, el percusionista Alfonso André comentó que la banda prepara tres nuevos cortes adicionales:

"No tenemos prisa y no hay una disquera detrás correteándonos, sacaremos el disco cuando sintamos que es el momento. Cada vez que encontremos un rato libre y un espacio de tiempo lo agarraremos para seguir grabando, estamos funcionando muy bien y extrañábamos esa parte creativa de la banda".

André detalló que desde sus orígenes en 1986 Caifanes se ha dirigido hacia una constante evolución musical:

"Quisiera pensar que seguimos en una búsqueda y que no se ha detenido esto, seguimos caminando en la brecha. Desde que empezó Caifanes, y durante toda la etapa de Jaguares, seguimos tratando de construir la mejor canción cada vez y el mejor disco, es un camino que no se acaba nunca, la música es infinita y podemos seguir encontrando recovecos en la senda. Tenemos mucho que aportar y decir, ahí están estas tres canciones que muy pronto podrán escuchar, muy diferentes una de la otra. Caifanes siempre se caracterizó porque en los discos cada canción tenía su propia personalidad. Se van a sorprender cuando escuchen todas las 10 que habrá, seguramente, en el disco, si no es que más."

Es decir, recalcó, que "hay Caifanes para rato y van a seguir saliendo sencillos".

El celular que nos explota

Durante su historial, Caifanes ha comulgado con protestas y luchas sociales heredadas del movimiento estudiantil del 68, como su apoyo a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Alfonso André reconoció que mantienen sus metáforas de carácter contestatario en las letras.

Para el caso de "Sólo eres tú", explicó que versa en torno a una reflexión sobre la tecnología y las redes sociales:

"Esta rola trata un poco del tema de la enajenación que tenemos hoy en día con estos aparatitos que estamos usando para comunicarnos, uno vive metido ahí en ese mundo falso de cierta forma, en que supuestamente es una herramienta para comunicarse y estamos más incomunicados que nunca. Es dejar a un lado (los teléfonos celulares) en la medida de lo posible...

"Obviamente son herramientas que conforman una parte importantísima de nuestra vida, pero hay que poder dejarlas un rato a un lado y disfrutar del sol, del paisaje y de los demás seres humanos, desconectarnos del mundo artificial y conectarnos con el mundo real".

Las críticas que Caifanes plasma hacia al entorno "son pequeñas observaciones, pues no somos nadie para decir a la gente qué pensar, son cosas que nos tocan, que nos hacen sentir algo y tratamos de compartirlas con la gente, pero no es adoctrinar ni mucho menos. Cuando sentimos que algo no nos gusta, entonces levantamos la mano o el puño".

Las estrofas de la canción enuncian

Desgarra, esta esclavitud virtual,

que las calles y tu voz den libertad...

Voy descifrando lentamente

los misterios de un nuevo dios...

El músico nacido en 1962 expresó que estos recursos tecnológicos también le brindaron aspectos muy positivos durante el confinamiento:

"Hay que darle su peso a cada cosa, poner las cosas en su lugar. Durante la pandemia fue un aliviane tener estas herramientas, fueron increíbles, me salvaron la vida durante la pandemia para no volverme loco y me permitieron estar colaborando con compañeros haciendo música a la distancia; pero hay que saber usarlas sólo como herramientas, que no ocupen lo que realmente es la vida".

A su vez, mencionó que durante los tiempos de encierro en Caifanes realizaron arreglos diferentes en algunos de sus temas clásicos; empero, para "Sólo eres tú" decidieron aguardar toda vez que "no nos queríamos aventar a hacer algo nuevo a distancia, porque queríamos vernos a los ojos, somos a la antigüita, ese tipo de magia queremos que se dé viéndonos frente a frente, entonces nos esperamos hasta poder tocar de nuevo y juntarnos para ensayar".

Sobre el futuro de Caifanes, André concluyó que seguirán tocando "hasta que el cuerpo aguante, yo soy feliz tocando en el escenario. Es padre que seguimos conectando con los chavos, eso nos encanta que no hay brecha generacional. Llegan a los conciertos familias enteras con todos, los abuelos, los papás, los chavos y los nietos. Nos da gusto que esas rolas que hicimos hace tiempo siguen resonando, seguimos siendo vigentes".

Proyecto solista de André

Sin los demás Caifanes, Alfonso André desarrolla su proyecto en solitario, en donde sigue apostando por el rock. Con humor, desplegó una analogía:

"Son tiempos extraños, el rock está medio de ala caída, pero no creo que morirá... El rock es como las cucarachas, una música muy promiscua que se puede ir mezclado con todo, no es tan purista". (https://youtu.be/9sV418edC7Y )

"Hasta el alba", "Canto lunar" y "Los días van", son algunas de las rolas en las que él explora hacia un sonido rockero propio. Además, la alternativa le permite continuar en Caifanes:

"Yo me puedo dar el lujo de hacer las dos cosas, me enriquece mucho como músico y persona estar haciendo mi propio proyecto solita, me desarrollo como compositor, cantante y "front man" (o líder musical).

"Este enriquecimiento es algo que puedo aplicar a Caifanes y viceversa. Me gusta mucho llevar las dos cosas al mismo tiempo, no me gustaría dejar una por la otra, creo que puedo convivir con ambas", concluyó.