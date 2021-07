Café Tacvba celebra con más de 38 mil almas sus 32 años de historia

Aún con la imposibilidad de ofrecer un show tan masivo a lo que estaban acostumbrados los tacvbos no podían dejar pasar la fecha de su 32 aniversario y decidieron celebrar con un concierto pero virtual.

Sin embargo no se trató de un evento en vivo o algo parecido sino que revivieron el concierto del Foro Sol que dieron en su treinta aniversario, unos meses antes de la llegada de la pandemia del Covid-19 y siendo uno de sus últimos shows en vivo.

"Creo que fue muy bonito cumplir 30 años todavía en el viejo mundo y poder hacer un concierto como el que hicimos y con tantísima gente", señala Rubén en el material que noche llegó a su canal de YouTube.

Y es que además del concierto, la banda lo acompañó con entrevistas exclusivas en las que recuerdan los últimos momentos que vivieron antes de la pandemia y el que hoy es un concierto lleno de nostalgia.

"Ahora veo y digo 'claro, es un ritual, es una celebración, algo comunitario el estar con alguien que sabes que es fan del grupo que está allá arriba porque si no no estaría ahí'. La única manera de vivirlo es presencial, esta palabra que en el 2019 no existía y de repente es la más usada en estos tiempos", comparte Joselo en el clip.

El concierto arranca con "Seguir siendo", compuesta por Quique, e incluye clásicos del grupo como "Las flores".

"A ver cuándo nos vemos ahora sí en vivo", comparte Rubén en un fragmento al inicio del video.