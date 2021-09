Caen sospechosos de enviar el artefacto explosivo a restaurante en Salamanca

Según la Fiscalía, ambos elaboraron el explosivo, lo llevaron a Salamanca y lo entregaron a un mensajero para que lo pusiera en manos de Mauricio, a quien supuestamente le entregaron una suma millonaria para abrir el restaurante, pero supuestamente éste los dejó fuera de la sociedad.

La pareja será acusada de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, por las dos personas que murieron y los cuatro lesionados, algunos de los cuales se encuentran graves.

Este mismo jueves, en diversos puntos de Salamanca fueron colgadas mantas con mensajes en los que aparentemente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se deslinda del ataque con explosivos.

De acuerdo con lo informado por el fiscal en conferencia de prensa, "Georgina y Eduardo conocían a la víctima fallecida, de nombre Mauricio... habían realizado negociaciones comerciales que concluyeron en malos términos y que terminaron en una discrepancia irreconciliable por un adeudo millonario".

Zamarripa Aguirre también mostró imágenes de la pareja, que habría sido detenida en Cortázar, donde aparentemente residen.

El fiscal explicó que en la investigación se recuperaron datos del teléfono celular del mensajero que la tarde del domingo 19 llevó, en motocicleta, la caja adornada como regalo y la entregó a Mauricio y Mario Alberto en el exterior de la "Barra 1604", negocio ubicado en avenida Faja de Oro en Salamanca.

Según el funcionario estatal, la revisión del lugar, los videos y teléfonos, entre otros indicios, ubicaron a Georgina y a Eduardo el domingo 19, cuando ambos llegaron a una calle de Cortázar, en una camioneta de su propiedad, abordaron un taxi con la caja y viajaron a Salamanca.

Llegaron a una calle de la colonia Constituyentes en Salamanca, al filo de las 16 horas, y desde allí enviaron un mensaje a un servicio de reparto en motocicleta.

Al contactar al repartidor, Georgina les entrega el paquete (eran dos personas) y les da las instrucciones precisas de entregarlo al dueño del restaurante "Barra 1604".

Los mensajeros llegaron y pidieron hablar con el dueño. Mauricio salió con otras personas y al recibir la caja le explotó en la cara, causándole la muerte, a él y al gerente Mario Alberto; las otras personas resultaron heridas.

Posteriormente, Eduardo y Georgina tomaron otro taxi desde la colonia Constituyentes, que los llevó de regreso a Cortázar, donde abordaron nuevamente la camioneta para dirigirse a su domicilio.

"La investigación permitió la identificación de los imputados, el móvil y la mecánica de los hechos", aseguró el fiscal.

Zamarripa no dio detalles cuando se le preguntó sobre la confección del artefacto explosivo, sólo comentó que se trataba de un aparato artesanal y que los datos de su origen "forman parte de la investigación".

Mencionó que se tienen testimonios de los taxistas, así como diversas declaraciones de conocidos de ambos que confirmaron una "sociedad" entre Mauricio y la pareja señalada como presunta responsable del atentado.

"No sabemos si (era una sociedad) formal, a través de un documento, pero sí tenían una relación comercial, en apariencia para iniciar el negocio conocido como Barra 1604. Se aportó (por Eduardo y Georgina) una cantidad de dinero, pero el acuerdo no se dio, no fueron incluidos en el negocio".

Carlos Zamarripa reconoció que el ataque causó miedo generalizado entre la población de Salamanca, pero aseguró que no está relacionado con delincuencia organizada o los cárteles del narcotráfico que se disputan el territorio estatal.