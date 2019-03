Caen primeros carretoneros por violar el horario

El Mañana / Staff.- El operativo implementado por el Ayuntamiento desde el pasado 1 de marzo para establecer un control de horarios sobre los carretoneros recolectores de basura que utilizan caballos ya generó los primeros decomisos.

De acuerdo con Eliacib Leija Garza, de la Comisión de Medio Ambiente, se trató de dos carretoneros que no respetaron los horarios establecidos (06:00 a 18:00 horas) para su trabajo y que además provocaron un percance vial.

Ambos enfrentaron el decomiso de sus unidades y la prohibición para trabajar hasta que no acepten migrar al nuevo modelo que implica un nuevo punto de descarga para la basura, remplazar el caballo por una unidad motorizada, capacitarse y formar parte de un padrón laboral, entre otras requerimientos.

"Es parte del operativo, se les ha pedido cordialmente son pocos los que aceptan, hemos recurrido a esto en dos personas, porque demás estuvieron implicadas en un choque, sus unidades fueron decomisadas, por el el percance vial y por circular fuera de hora", expresó.

Explicó que solamente enfrentarán decomisos aquellos recolectores que circulen antes de las 06:00 horas y después de las 18:00 horas.

La primera fase del modelo regulado contempla invitar de forma personal y sin sanciones económicas a quienes se dedican a este oficio, las reglas estarán vigentes hasta el próximo 30 de septiembre.

El objetivo es crear conciencia entre los carretoneros y que por cuenta propia acepten el cambio.

Después de este periodo, si la cantidad de afiliados es baja, el cabildo municipal tomará otras medidas que si podrían incluir multas.

"La idea no es tener que recolectar dinero, la campaña no va enfocada en esto, pero si ellos no entienden que eso se hace por un bienestar en común, no tendremos otra opción, ahorita solo estamos invitándolos para que vayan y se inscriban", puntualizó Leija Garza.

Señaló que hasta el momento solo han acudido 115 carretonero de 900 a pedir informes a las oficinas locales.