Olmos y Krawczyk se llevaron el título del Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco en 2020.

Noticia Relacionada Caen Olmos y Krawczyk

Ayer, Pérez y Sharma comenzaron imponiendo sus condiciones siendo más precisas en sus rompimientos ante sus rivales que se mostraron con dudas en el Centro Panamericano de Tenis. Olmos y Krawczyk fueron quebradas en el tercer y quinto juego.

De tal forma la pareja australiana le dio rapidez al trámite del juego para ganar por 6-4 en el primer parcial. Las australianas Ellen Pérez y Astra Sharma, quienes ganaron su primer torneo como pareja.

Ellen Pérez y Astra Sharma sorprendieron y se ganaron al público.

Como sembradas 1 del torneo, la mexicana Giuliana Olmos y la estadounidense Desaire Krawczyk partieron como favoritas para ganar en dobles la Final del certamen. Y aparte, de conseguirlo sumarían su tercer título juntas.

Del lado contrario, las australianas Ellen Pérez y Astra Sharma, como sembradas 3, en teoría tenían menos posibilidades.

Contra todos los pronósticos, Pérez y Sharma comenzaron imponiendo sus condiciones siendo más precisas en sus rompimientos ante sus rivales que se mostraron dudosas y nerviosas.

Olmos y Krawczyk fueron quebradas en el tercer y quinto juego.

De tal forma la pareja australiana le dio rapidez al trámite del juego, y pese a que la mexicana y la estadounidense no se rindieron, el primer parcial fuera para Pérez y Sharma por 6-4.

Para el segundo set, hubo un mayor equilibrio entre las 4 jugadoras, lo que hizo suponer que Olmos y Krawczyk podían igualar. Pero en el séptimo juego le rompieron el juego Krawczyk con un rallie largo acompañado de un revés de Pérez que representó el 4-3.

A partir de entonces las australianas ganaron terreno, retomaron la precisión en sus rompimientos y evitaron que Olmos y Krawczyk les dieran alcance para así dar por concluido el set por 6-4 que les dio el triunfo definitivo.

Al final, Giuliana Olmos no justificó la derrota, y aceptó que ella y su compañera no salieron en su mejor tarde.

"Creo que empezamos muy lentas, ellas jugaron muy bien, nos faltó ser más agresivas, tener más energía, al final nos faltaron dos puntos. Estoy feliz por México, es algo bueno llegar a una final, pero no estoy feliz, no jugamos nuestro mejor tenis, ellas jugaron mejor, y por eso ganaron. No fue una sorpresa el nivel que mostraron, ya habíamos jugado contra ellas, siento que no devolvimos muy bien, no es por otra cosa", dijo la tenista mexicana.