Caen ocho por ahorcar a 11 en Ciudad Juárez

Cd. Juárez, México.- Policías municipales capturaron a los presuntos asesinos de las 11 personas halladas ahorcadas el viernes pasado en una vivienda del sur de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que pertenecen al grupo criminal "Los Aztecas".

"Algunas de las víctimas pertenecían al grupo criminal "Mexicles" y "Artistas Asesinos", quienes se encargaban de distribuir crystal al mayoreo en la zona", indicó la corporación en un comunicado.

"El múltiple homicidio fue en venganza porque el líder de los 'Artistas Asesinos' ordenó la muerte del hijo de su 'socio', quien fue localizado desmembrado en la Colonia Manuel Gómez Morín".

Al ser detenidos, se les aseguró un arma larga, dos pistolas y varias dosis de diferentes tipos de drogas.

Los cadáveres de las 11 personas, ocho hombres y tres mujeres, fueron hallados el viernes pasado en una vivienda del Fraccionamiento Praderas de los Oasis.

Los detenidos fueron identificados como René H. C., alias "El René", de 45 años; Karina Rubí P. V., de 22; Rosa Evelyn V. A., de 20; Daniel Q. C., de 36; Leslie Yeraldin B. C., también de 20; Diego Armando J. R., de 32; Irving Abdul L. M., de 23 y Martín Alberto F. G., de 45 años de edad.

La SSPM informó que obtuvo información por detenidos por narcomenudeo tanto de "Los Aztecas" como de "Artistas Asesinos", y que los hechos se registraron por una venganza.

"El líder de los 'Artistas Asesinos' ordenó la muerte del hijo de uno de sus 'socios', quien fue localizado desmembrado el 28 de mayo en la colonia Manuel Gómez Morín y con base en esto se identificó al occiso como Jonathan René Hernández Pérez alias 'El Titis', a su padre de nombre Rene H. C. y a su madrastra Karina Ruby P. V. como distribuidores de crystal y heroína, actualmente para la pandilla criminal 'Aztecas'", detalló la SSPM en el comunicado.

Agregó que el domingo fueron ubicados René H. C., Karina Rubí P. V. y Rosa Evelyn V. A. en el cruce de las calles Fortín de la Soledad y Telpancingo, de la Colonia Morelos III, cuando se encontraban en el interior de un auto de la marca Chevrolet Aveo, color blanco, con engomado rojo B-18365, y a quienes les localizaron 47 dosis de heroína.

"Al entrevistar por separado a los detenidos, las dos féminas manifestaron haber participado en el homicidio de once personas en la colonia Pradera de los Oasis, a quienes con ayuda de otros integrantes de los 'Aztecas' maniataron de pies y manos y torturaron hasta estrangularlos por orden del 'René' quien juró vengar la muerte de su hijo con la misma saña", reveló la corporación municipal.

"Para esto el 'René' tuvo conocimiento que algunos de los presuntos responsables celebrarían una fiesta en el citado domicilio y que varios de estos pertenecían a las pandillas antagónicas conocidas como 'Mexicles' y 'Artistas Asesinos', entre ellos se encontraba Meibi Oyuki, quien fuera pareja sentimental del hijo de René, a quien este último identificó como una de las responsables del asesinato de su vástago".

La Policía Municipal señaló que Oyuki "puso" al "Titis" para que César Amador Estupiñán Ibarra, quien era integrante de los "Artistas Asesinos", lo asesinara por el robo y la venta de crystal y heroína al mayoreo.

"Además de que Oyuki traicionó sentimentalmente a su pareja con César", añadió la autoridad.

"Para ello, infiltró a Rosa Evelyn V. A. a dicha fiesta, misma que hizo contacto con Oyuki ya que eran amigas y través de mensajes telefónicos Evelyn le avisó a René cuando el convivio había iniciado, quien minutos después llegó en compañía de otros sujetos armados a dicha vivienda para asesinar a todos los presentes, pero como juró una venganza que sonara y se recordara en la ciudad, los ató y torturó, hasta privarlos de la vida por asfixia, sin utilizar las armas de fuego".

"Sacando viva del inmueble a Oyuki, a quien utilizó para contactar a César Amador Estupiñán Ibarra, quien horas después previa tortura fue localizado sin vida junto con Oyuki en la cajuela de un auto de la marca Honda Accord, color gris, en la colonia Horizontes del Sur".

Según la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, René era socio de César Armando, ya que tenían varias barberías en la ciudad y ambos pertenecían a la pandilla antagónica "Artistas Asesinos".

"Pero al saber que su socio había asesinado a su hijo, se alió a los 'Aztecas' y con autorización y apoyo de ellos cometió el múltiple homicidio", explicó la SSPM.

Con información que aportaron los ahora detenidos, agregó, se logró el arresto de Daniel Q. C. y Leslie Yeraldin B. C., a quienes les aseguraron 25 dosis de heroína, cuando se transportaban en una camioneta de la marca Ford Explorer Sport Track, color gris, con padrón vehicular B-07640, en el cruce de las calles Fortín de la Soledad y Laguna de Hueyapan, de la colonia Morelos.

Mientras que en el cruce de las calles Héroes de Carrizal y Del 57, se detuvo a Diego Armando J. R., Irving Abdul L. M. y Martín Alberto F. G., quienes según la Policía Municipal tenían en su poder un arma larga de alto poder con 29 cartuchos útiles, una pistola calibre 9 milímetros con 10 cartuchos útiles y una pistola calibre 9 milímetros con ocho cartuchos útiles, además de 29 cartuchos útiles calibre 9 milímetros y 15 latas de mariguana, cuando se encontraban a bordo de un auto de la marca Acura, color blanco, modelo 2000.

"Los ahora detenidos manifestaron también haber participado en el múltiple homicidio; así como en el asesinato de un masculino el 4 de agosto Valle del Cedro y Villa Bonita, Colonia Villa de Salvarcar, además de atentar contra la vida de otro sujeto en la colonia El Granjero, el pasado 1 de agosto", se lee en el comunicado.

En tanto, se informó que Irving Abdul L. M. o el "Fredy" cuenta con una orden de aprehensión vigente en su contra por el delito de homicidio, en perjuicio de un agente de la Agencia estatal de Investigación.

Los detenidos fueron consignados ante la Fiscalía General del Estado por su presunta responsabilidad en el multihomicidio.